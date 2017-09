3 gereputeerde visrestaurants

Oesterput Devriendt

Overgrootvader Devriendt startte in 1885 met de invoer van mosselen en oesters. Kleinzoon Piet begon in 1986 op vraag van de klanten met het serveren van warme kreeft aan een klaptafeltje tussen de leefbakken in de hangar. Vanaf die dag liep het storm. Vandaag verwerkt de Oesterput (zie openingsbeeld) op een drukke dag zo'n 700 klanten en het zijn niet alleen Belgen met een tweede verblijf aan de kust die aanschuiven, ook veel Duitsers en zelfs Aziaten die Brugge bezoeken rijden door naar de Oesterput. Er zijn enkele tafels van twee, vier en zes personen, maar de meeste mensen schuiven aan lange tafels aan. Het comfort is basic, de keuken zichtbaar aan de muur...