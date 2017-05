3 bistro's pur sang

Bistrot du Nord

Chef Michaël Rewers en Caroline Stasseyns kochten het pand waar zich vroeger restaurant De Zeste bevond. Ze ontmantelden de eetzaal en bouwden het decor in ouderwetse stijl herop. Je moet bellen om binnen te komen. Op tafel ligt kraakwit linnen, het geheel is sober en heeft klasse. Ook de ontvangst en bediening zijn op niveau. Michaël Rewers deed ervaring op in vermaarde eethuizen als Le Petit Zinc, Sir Anthony Van Dijck en De Veehandel en was vier jaar souschef in 't Fornuis. In De Veehandel ontmoette hij de dochter des huizes, Caroline Stasseyns, met wie hij Bistrot du Nord opende. Zijn kookstijl is klassiek, zonder bombast, en past bij de pure retrostijl van het oude huis. De kok kiest voor een seizoensgebonden productkeuken. Succesgerechten zijn o.a. salade van gegrilde kalfsnier met witloof, terrine van ganzenlever met varkenspoot, kalfslever met gebakken ui, rood vlees met mergpijp, krokant buikspek met stoemp van spruiten en rapen.

Bistrot du Nord, Lange Dijkstraat 36, 2060 Antwerpen, 03 233 45 49, www.bistrotdunord.be

Peï & Meï

Dit gouden adresje voor lekkerbekken met respect voor het goede van vroeger opende in 2014. Chef-kok Gauthier De Baere leerde koken bij Alain Troubat en in Le Fourneau. Daar ontmoette hij zijn toekomstige partner, Melissa Triantopoulos, dochter van Evan Triantopoulos (Grill aux Herbes). Peï & Meï ligt verscholen tussen andere eethuisjes en je loopt er de eerste keer gemakkelijk voorbij. De spijskaart vermeldt een tweegangenlunch voor € 21. Er zijn keuzeformules uit de kaart (twee gangen € 42, drie gangen € 49) en er is een verrassingsmenu van vijf gangen voor € 60. De signatuurgerechten die blijvend de spijskaart sieren zijn geënt op de traditionele terroirkeuken: kroket van varkenspoot met gribichesaus en huisgemaakte pickles, kalfszwezerik meunière met fine Champagnesaus en frisse salade, zalmfilet van de tsaar met Avruga, entrecote Holstein 5 weken gerijpt (€ 32), gebraden Racan-duif in cocotte (€ 39).

Peï & Meï, Rollebeekstraat 15, 1000 Brussel, 02 880 53 39, www.peietmei.be

La table du boucher

In Bergen kent iedereen Luc Broutard, de bezieler van La Table du Boucher. Hij is ook eigenaar van visrestaurant La Madeleine en hapjesrestaurant Comptoir de Marie, maar als zoon van Franse varkenskwekers wist hij dat hij met vlees zijn geld zou verdienen. Na de nodige ervaring in de horeca, opende hij 17 jaar terug zijn vleesbrasserie. Als geen ander kent hij de runderrassen, de manieren van vetmesten, de wijzen van versnijden en de gewenste afrijpingen, die elk invloed hebben op de smaak. Hij onderhoudt nauwe contacten met gerenommeerde vleesverdelers en met varkenskweker Louis Ospital uit Frans Baskenland. Hij laat vlees zes weken besterven in zijn koelkamers. Het resultaat zijn malse en diep door smakende stukken vlees. Boter wordt gekarnd bij boer Alex Godart, brood exclusief voor het restaurant gebakken door Jean-Sébastien Demeyer. Alles in La Table du Boucher heeft smaak! Lunch € 30, menu's € 37 en € 55.

La Table du Boucher, rue d'Havré 49, 7000 Mons, 065 31 68 38, www.latableduboucher.be