15.000 kortingscheques voor boeken te geef

Een eerste actiemoment is voor deze zomer. Dan wil minister Gatz de aandacht trekken op lezen tijdens de vakantie. Onder de slogan 'Lees je de zomer in' kunnen de eerste 15.000 bezoekers van www.kooptijdvooreenboek.be een boekencheque aanvragen waarmee ze 5 euro korting krijgen op een aankoop van minstens 20 euro in een fysieke boekhandel. De cheques kunnen aangevraagd worden tot 30 juni, of zolang de voorraad strekt. Na aanvraag zijn ze een maand geldig. De lijst van deelnemende boekhandels is terug te vinden op www.kooptijdvooreenboek.be.

"Het is lang geleden dat er nog zo'n brede, diepgaande en langdurige campagne ten voordele van het boek op touw is gezet", reageert minister Gatz tevreden. In totaal moet de campagne in twee jaar tijd 25.000 extra bezoekers opleveren voor de boekhandels, zegt hij. "Op die manier ondersteunen we de bekendheid van onze boekhandels én de verkoop van boeken in dat verkoopkanaal."

In totaal mag de imagocampagne 800.000 euro kosten, antwoordde de minister eerder op vragen in het Vlaams parlement. De minister zelf zorgt voor 300.000 euro, de sector doet er de rest bovenop.

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar verschuift de focus naar kinderen en jongeren en in het voorjaar van 2019 komt er een 'Maand van de boekhandel'.