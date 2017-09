Wie heeft vandaag nog recht op een overlevingspensioen?

Sinds 2015 zijn de regels in de drie pensioenstelsels - loontrekkenden, ambtenaren en zelfstandigen - grondig gewijzigd. Niet alleen de wettelijke pensioenleeftijd werd opgetrokken, ook de minimumleeftijd om een overlevingspensioen te krijgen - het pensioen voor de langstlevende partner, gebaseerd op de tewerkstelling van de overleden huwelijkspartner -, is sindsdien opgeschoven. Wie daardoor 'te jong' is om er nog recht op te hebben, kan wel een tijdelijke overgangsuitkering krijgen.

