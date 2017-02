Wetswijziging zorgt voor minder outplacement weigeringen

Werknemers die ontslagen worden en een opzeg hebben van minstens dertig weken, hebben sinds 2014 recht op outplacement. In geval van contractbreuk zal de werknemer het outplacementtraject grotendeels zelf financieren doordat de werkgever 4 weken verbrekingsvergoeding mag inhouden om te investeren in outplacement. Tot 31 december 2015 kon de werknemer outplacement weigeren en dan had hij toch recht op zijn volledige verbrekingsvergoeding. Sinds 2016 mag de werkgever de vier weken verbrekingsvergoeding altijd inhouden, ongeacht of de werknemer de outplacement aanvaardt of weigert.

De wijziging zorgde ervoor dat het aantal werknemers die outplacement weigeren sterk daalde van 75% in 2015 naar nog slechts 5% in 2016. Ook als de werknemer outplacement weigert, wordt zijn contractbreukvergoeding met vier weken verminderd waardoor nog slechts een kleine minderheid outplacement weigert.

Solliciteren is een eenzame job

"De sterke daling in outplacementweigeringen is een goede zaak zowel voor de werknemers als voor de werkgevers", aldus Magda Duerinckx, manager outplacement & career guidance bij Acerta. "Voor de werknemer is outplacement een uitgelezen kans om in kaart te brengen welke job optimaal aansluit bij zijn talenten. Zo kan hij zijn loopbaan in de juiste richting sturen en op een doordachte manier beginnen solliciteren. De zoektocht naar een nieuwe job is doorgaans geen pad dat met rozen bezaaid is, integendeel. Selectieprocedures duren meestal langer dan gehoopt en ook valabele kandidaten moeten afwijzingen incasseren. Het risico bestaat dat men 'sollicitatiemoe' wordt." Outplacement is daarom geen overbodige luxe: een coach stimuleert de ontslagen werknemer om vol te houden, om zijn kwaliteiten in de verf te blijven zetten en zo sneller succesvol te solliciteren.

"Zo zal outplacement helpen voorkomen dat de vlam uitgaat bij de sollicitant en hij een 'sollicitatieburn-out' krijgt. We zien vandaag dat outplacementconsultants daarom meer en meer gebruik maken van dezelfde technieken die gehanteerd worden bij burn-outcoaching. Zo zal ook de outplacementconsultant met de ontslagen werknemer uitzoeken wat hem energie geeft en hem helpen om zijn batterijen weer op te laden.", vervolgt Magda Duerinckx.

Daarnaast is het ook interessant voor de nieuwe werkgever om te kunnen starten met een werknemer die - mede dankzij zijn outplacementsupport - doordacht kiest voor zijn jobaanbod.