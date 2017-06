Welke service krijg je bij een vermogen van 25.000 euro?

De markt van het vermogensbeheer omvat twee categorieën mensen: de gefortuneerde klanten (met een vermogen van meer dan één miljoen dollar) en de grote middenmoot (met 100.000 tot één miljoen dollar). De groep die in de kou blijft staan, zijn de klanten met minder dan € 100.000 vermogen. En dat zijn er veel in ons land, waar de pensioenen door de Staat worden herverdeeld en gefinancierd door beleggingen in een verzekeringskleedje. Al komt daar toch stilaan verandering in: financiële instellingen maken nu ook de 'kleine vermogens' het hof, daartoe aangespoord door de specifieke situatie van de rente.

