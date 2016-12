Weet jij hoeveel aanvullend pensioen je opbouwt?

De helft van de Belgische werknemers weet niet hoeveel aanvullend pensioen (het pensioen dat opgebouwd wordt door bijdragen van je werkgever en meestal ook van de werknemer) ze ontvangen, zo blijkt uit een onderzoek van Vlerick Business School en AG Insurance (bij 1300 werknemers uit de privésector). En wie zo'n aanvullend pensioen bij zijn werkgever opbouwt, heeft de neiging dat te overschatten. Nochtans blijkt uit ditzelfde onderzoek dat werknemers het aanvullend pensioen heel belangrijk vinden, net als de hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen. Over het aanvullend pensioen zijn er wel de meeste vragen (78%) die gaan over de dekking, de waarborgen en de fiscaliteit.

Er is dus nood aan meer en heldere communicatie, liefst via een online platform, waarop je zelf je voordelen kan consulteren en beheren.

Een vernieuwd instrument

Mypension.be is niet nieuw. Je kon er al de stand van je wettelijke pensioen raadplegen. Wel nieuw is dat je vanaf nu ook de stand van je aanvullend pensioen kan raadplegen. Dat is vooral belangrijk voor werknemers die in de loop van hun carrière één of meerdere keren van werk zijn veranderd. Je krijgt niet altijd een jaarlijkse fiche van de verzekeraar van je vroegere werkgever, bij wie je je oude groepsverzekering hebt laten staan. Op die manier werden oude groepsverzekeringen als eens vergeten. Het heeft enige tijd gekost om alle gegevens te verzamelen bij de verschillende verzekeraars, maar in de loop van deze maand zou de website dus operationeel moeten worden voor jouw 'tweede pijler', als je die hebt natuurlijk. Want ook al wordt er op gedrukt dat ons Belgisch pensioen op meer dan één pijler moet berusten, het aanvullend pensioen is niet verplicht. En er zijn ook veel verschillen tussen de contracten. Net daarom is het heel belangrijk dat je een goed zicht hebt op het bedrag dat jouw aanvullend pensioen zal opleveren.

Het is uiteraard ook mogelijk dat je een extraatje opbouwt in de 'derde pijler': via het fiscaal gestimuleerde pensioensparen bij de bank of via een verzekeraar. Deze derde pijler is niet opgenomen in Mypension.be.