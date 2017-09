Wat zijn uw rechten als Ryanair u in de steek laat ?

Ook de eventuele hotelkosten vallen ten laste van Ryanair

Bij annulatie is Ryanair verplicht om de reizigers de keuze te bieden tussen een gratis omboeking naar een andere vlucht bij de eerste gelegenheid of de terugbetaling van de reservatie.

Kiest de reiziger voor een andere vlucht? Dan zijn de hotelkosten tijdens de wachttijd ten laste van Ryanair.

Compensatie bij verwittiging minder dan 2 weken voor vertrek

Als passagiers minder dan 15 dagen voor vertrek verwittigd worden van de annulatie, dan hebben zij recht op een schadevergoeding bovenop de terugbetaling van de initiële vlucht. Dit is:

€250 voor vluchten van minder dan 1500 km

€400 voor andere vluchten van Ryanair binnen de Europese Unie.

Opgelet, annuleert u zelf uw reis, dan zijn de ticketvoorwaarden van toepassing. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel de luchthaventaksen recupereren voor niet-terugbetaalbare tickets. Een terugbetaling of compensatie is in dit geval niet aan de orde.

Het Europees Centrum voor de Consument is gratis tot uw dienst

Elke consument in de Europese Unie moet makkelijk zijn rechten kunnen doen gelden. Met dit doel werd het netwerk van de Europese Consumentencentra opgericht door de Europese Commissie en de lidstaten in 2005. Het biedt consumenten in hun eigen taal een volledige informatie- en hulpdienst voor de minnelijke oplossing van grensoverschrijdende consumentengeschillen.

Momenteel bestaat het netwerk uit 30 nationale centra verdeeld over alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. Het Europees Centrum voor de Consument België is gevestigd in Brussel. Belgische consumenten in geschil met een Europese luchtvaartmaatschappij of eender welke andere Europese handelaar kunnen zich tot het centrum richten, volledig gratis. www.eccbelgie.be - info@eccbelgie.be