Wat met je spaargeld in 2018

Mag je als spaarder eindelijk hoop koesteren? Zal de rente op spaarboekjes in 2018 opnieuw stijgen? Het is een vraag waar we niet omheen kunnen als we het over beleggen hebben en dus leggen we ze voor aan onze experts. Neen de rente op spaarboekjes zal niet stijgen, zeggen ze unaniem. "Het rendement op spaarboekjes hangt nauw samen met het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank", legt Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank uit. "En dat beleid zal het komende jaar niet veranderen. De ECB heeft immers onlangs haar plan voor het terugkopen van financiële activa verlengd, zij het in beperktere mate, en dat tot september 2018. Ze zal haar belangrijkste rentevoet, die momenteel 0% bedraagt en bepalend is voor het rendement op spaarboekjes, dus pas ten vroegste in 2019 opnieuw langzaam optrekken."

