Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Op klassieke spaarrekeningen stelt het rendement zo goed als niets meer voor, zelfs als je je geld een jaar laat staan. Wie op zoek gaat naar een beter rendement komt vaak terecht bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Die geven momenteel nog een nettorente rond de 0,5% of zelfs iets meer (bijvoorbeeld MeDirect, NIBC Direct).

De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerd. Dit betekent dat ze voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Zo moet de rekening verplicht een basisrente én een getrouwheidspremie aanbieden. Die getrouwheidspremie moet minimum een vierde bedragen van de aangeboden basisrente, enz. Een belangrijk fiscaal voordeel van een gereglementeerde spaarrekening is dat je tot € 1.880 interesten per persoon geen roerende voorheffing betaalt. Boven dat bedrag betaal je een roerende voorheffing van 15%, maar dat is bij de huidige lage rente zelden het geval.

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen voldoen niet aan deze wettelijke voorwaarden. Een belangrijk fiscaal nadeel is dan ook dat er geen vrijstelling geldt tot € 1.880 en dat de interest dus vanaf de eerste euro onderworpen wordt aan een roerende voorheffing van 30% (vanaf 2017). Kijk dus altijd naar het nettorendement! De term niet-gereglementeerde spaarrekening schrikt bepaalde spaarders ten onrechte af. Net als bij gewone spaarrekeningen valt ook dit type spaarrekening onder de depositogarantie van € 100.000 per persoon en per bank.