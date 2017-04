Waarom ons brein ons tot foute beleggingen aanzet

Oktober 2002. Beleggers zijn in shock. De kleinste recessie in de Amerikaanse geschiedenis doet de geldmarkten, die al drie jaar door elkaar worden geschud, in elkaar stuiken. Specialisten hebben geen verklaring. De Amerikaanse schatkistbewaarder Alan Greenspan en topeconoom Robert Shiller komen niet verder dan 'een irrationele reactie'. De Zweedse Koninklijke Academie voor Wetenschappen zoekt het antwoord bij een psycholoog en kent Daniel Kahneman de Nobelprijs economie toe.

...