Vijftigplussers hebben meeste kans op job met dienstencheques

In 2010 waren er 15.808 50-plussers aan de slag via dienstencheques, goed voor zowat een op de vijf van het totaal aantal werknemers in de sector. Maar in 2015 waren het er al bijna 10.000 meer. Met 25.249 50-plussers vertegenwoordigen die ondertussen een kleine 28 procent van het totaal aantal werknemers. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

"We horen wel vaker dat de dienstencheques enorm populair zijn", aldus de N-VA'er. "Maar kijken we ook bij de mensen achter de dienstencheques, dan toont zich ook daar een succesverhaal."

De stijging is volgens het kabinet te verklaren door het feit dat het aantal werkzoekenden boven de 50 sowieso daalt. Bovendien blijven diegenen die in het systeem zijn ingestapt ook aan de slag via de dienstencheques.

"Dat terwijl bij de start van het systeem de kritiek luidde dat het maar om precaire tewerkstelling gaat in de dienstenchequesector. Blijkbaar vinden mensen het toch aantrekkelijk werk", zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad.