Vastgoed, de vierde pensioenpijler

Vastgoed wordt wel eens de vierde pensioenpijler genoemd. De andere drie zijn: het wettelijk pensioen (eerste pijler), het aanvullend pensioen bij de werkgever (tweede pijler), en pensioensparen bij de bank of via een verzekeraar (derde pijler). Je eigen huis kan beschouwd worden als pensioenpijler, in die zin dat je geen huur moet betalen. Het is dan ook verstandig om erin te investeren, zodat je later een financiële zorg minder hebt. Je kan natuurlijk ook investeren in extra vastgoed dat een rendement oplevert. Uit de enquête van Immoweb blijkt dat 60% van de Belgen ervan overtuigd is dat een investering in vastgoed het hoogste rendement oplevert. Ze rekenen daarbij op een opbrengst van 3,8 tot 5%.

Van alle investeerders in vastgoed, zijn het de 50-plussers die het meest 'actief' zijn. Vaak hebben ze al een huis of appartement en sluiten ze een nieuwe hypothecaire lening af om hun vastgoedinvestering te financieren. "De Belg houdt niet van risico's nemen. Wanneer hij investeert, zoekt hij een veilige en rendabele investering op de lange termijn. Vastgoed is dus een voor de hand liggende keuze. Investeerders kiezen vooral voor vastgoed om een vast inkomen te hebben en als voorzorg voor hun oude dag", vertelt Valentin Cogels, CEO van Immoweb. "Meer en meer nog werkende vijftigers verwerven een eigendom en passen het vervolgens naar wens aan, om er later te kunnen intrekken. In afwachting van hun pensioen verhuren ze het, wat voor mooie extra inkomsten zorgt", gaat hij verder.

Zoals wel meer banken stelde ook KBC een stijging van het aantal hypothecaire kredieten bij 50-plussers vast? De bank verklaart dit als volgt: "Het gemiddeld inkomen van 50-plussers ligt hoger dan dat van jongeren." Veel 50-plussers merken dat hun spaargeld niet veel opbrengt. Dan kan een vastgoedinvestering een interessante oplossing zijn, zeker als de intresten relatief laag zijn.