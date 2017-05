Test-Aankoop eist transparantie van vier verzekeraars over vergrijzingspremie

Test-Aankoop wil de vier verzekeraars dwingen om te communiceren over de vergrijzingspremies. De premies, die in een gezamenlijke pot worden gestort, dienen om de hospitalisatiekosten vanaf een zekere leeftijd te dekken.

Op dit moment heeft de consument geen enkele informatie over de premie. "Het is van belang voor de consument als ze beslissen om hun polis stop te zetten, te wijzigen, of over te gaan naar een systeem dat voorziet in een tweepersoonskamer bij hospitalisatie. De consument moet weten wat hij verliest. Op dit moment weet hij niets", zegt Julie Frère, woordvoerster van Test-Aankoop, in L'Echo.

"Ze moeten stoppen met deze oneerlijke praktijk om niet te communiceren. Het contract moet transparant zijn", zegt Frère.