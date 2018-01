Stop een robot in je portefeuille!

Robots zijn niet nieuw. Al in de jaren '70 - bijna een halve eeuw geleden dus - begonnen ze fabrieken te veroveren. En dat luidde niet het einde van de werkgelegenheid in. Verre van zelfs: vaak namen robots ongezonde en gevaarlijke taken van de arbeiders over. Het klassieke beeld is dat van robots die het koetswerk van wagens lakken of die laswerk verrichten. Ook vandaag nog is ruim 40% van deze robots van de eerste generatie actief in de auto-industrie. Japan was trouwens een pionier in het bouwen van robots, al had het land daar eigenlijk een andere reden voor: een mouw passen aan het tekort aan arbeidskrachten, een tamelijk acuut probleem in een land met een verouderende bevolking, dat bovendien niet happig is om zijn grenzen te openen voor immigranten.

