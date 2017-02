Stijgt je verzekeringspremie bij verkeersboetes?

Een parkeerboete is eigenlijk niet echt een boete maar een retributie. Ze heeft geen invloed op de premie van de autoverzekering. En ook een boete omdat je te snel reed - een minnelijke schikking - zal de premie voor je autoverzekering niet de hoogte injagen.

Maar stel dat je door de rechter veroordeeld wordt omdat je bijvoorbeeld dronken achter het stuur zat, dan moet je opletten. Als je van verzekeraar verandert en de vraag krijgt of er al straffen zijn uitgesproken, dan antwoord je best naar waarheid. Liegen of zaken verzwijgen voor de verzekeraar kan je immers duur te staan komen als je ooit een ongeval veroorzaakt. De verzekeraar mag dan de kosten op jou verhalen. Je neemt misschien best een luik rechtsbijstand in je autoverzekering op. Dan kan je bijvoorbeeld een beroep doen op juridisch advies om een boete te betwisten.