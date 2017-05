Speelt je domicilie een rol bij overlijden?

Een lezer stelde volgende vraag: Mijn broer woont al 15 jaar niet meer bij zijn echtgenote, maar bezit samen met haar wel nog een huis. Hij is nooit officieel gescheiden. Hij heeft zijn domicilie bij ons genomen, maar woont in feite ergens anders. Stel dat mijn broer overlijdt, heeft het dan gevolgen dat hij zijn domicilie op ons adres heeft? Erft zijn echtgenote nog van hem?

Antwoord van de jurist van Plus Magazine:

Om te beginnen is het zo dat de wettelijke woonplaats met de realiteit moet overeenstemmen. Maar het feit dat jouw broer zijn wettelijke woonplaats bij jullie heeft genomen, heeft geen gevolgen voor jullie. Zijn nalatenschap valt open op de plaats waar zijn fiscale woonplaats gelegen is en moet ook daar worden aangegeven. De fiscale woonplaats is een feitenkwestie. Een geheel van factoren bepaalt waar iemands fiscale woonplaats ligt: waar je werkt, waar je sociale leven zich afspeelt, waar je kinderen naar school gaan,... Het begrip valt dus niet noodzakelijk samen met de wettelijke woonplaats. Als jouw broer niet gescheiden is van zijn echtgenote zal zij nog van hem erven, tenzij volgende vier voorwaarden tegelijkertijd voldaan zijn: hij heeft een testament gemaakt waarbij hij haar onterft, ze wonen meer dan zes maanden niet meer samen, hij heeft voor zijn overlijden bij een gerechtelijke akte een afzonderlijk verblijf gevorderd en na die akte heeft hij het samenleven niet hervat.