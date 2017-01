Sparen voor je (klein)kinderen

Ouders sparen gemiddeld 88 euro per maand. Wil je je (klein)kind een centje meegeven 'voor later', dan kan je natuurlijk een spaarrekening openen op zijn naam. Het kind kan dan niet vrij over het geld beschikken voor het 18 jaar is (vanaf 16 jaar kunnen jongeren geld afhalen, tenzij hun ouders zich daartegen verzetten). Als ouder word je geacht het geld van je kind te beheren als een goed huisvader. Als grootouder kan je enkel een spaarrekening openen op naam van je kleinkind als de wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders dus) hun akkoord geven. Dan kun je ook niet meer beschikken over het gestorte geld. Als grootouder verlies je zelfs de volledige controle, omdat alleen ouders rekeningen van hun kinderen mogen beheren.

Spaarrekening met derdenbeding

Kies daarom voor een spaarrekening met derdenbeding. Het principe van zo'n rekening is dat je de controle over de rekening behoudt, tot het ogenblik dat je het zelf opportuun vindt om het geld effectief af te staan. Bij de opening duid je een begunstigde aan (bv. je kleinzoon) en een moment waarop hij over het kapitaal kan beschikken (bv. 18 jaar of later, tot aan zijn 25ste verjaardag).

Een spaarrekening met derdenbeding biedt ook een oplossing om te vermijden dat je kleinkind het gespaarde geld meteen over de balk gooit eens het 18 jaar is. Maar dat betekent niet dat je niets meer kan wijzigen. Zolang de vervaldatum niet is bereikt, kun je nog allerlei zaken veranderen: geld opnemen, vervaldatum wijzigen, zelfs van begunstigde veranderen. Je kleinkind hoeft ook geen klant bij de bank te zijn voor een rekening met derdenbeding. Een alternatief voor de spaarrekening met derdenbeding - die niet alle banken aanbieden - is dat je gewoon zelf een spaarrekening opent., eventueel met als rubriekvermelding de naam van je kleinkind. Dit laatste kan handig zijn als je een testament opmaakt. Dan verwijs je in je testament naar de rubriekrekening en je stelt dat het geld op die specifieke rekening naar je kleinkind mag gaan. Dan moet je geen specifiek bedrag opnemen. Want allicht spaar je doorlopend op die rekening. Anders zou je telkens het bedrag in jouw testament moeten aanpassen.

Sparen via fondsen

Omdat je voor een kleinkind spaart voor de lange termijn, vaak met een horizon van 18 jaar of meer, beleg je best (voor een deel) in een spaarplan met fondsen. Die fondsen beleggen dan in aandelen en obligaties. Sommige banken bieden gebruiksvriendelijke maandelijkse spaarprogramma's vanaf € 25 per maand. De gestorte bedragen worden belegd in een mand fondsen waarbij je zelf het risico kiest. Om ervoor te zorgen dat je kleinkind zijn rekening niet plundert voor zijn achttiende, kun je ook hier kiezen voor een derdenbeding. In dit geval wordt deze clausule toegevoegd aan de effectenrekening, dat is de rekening waarop de fondsen bewaard worden. Een alternatief is dat je het fondsenspaarplan gewoon op je eigen naam opent. Zo behoud je te allen tijde de controle.