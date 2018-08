Reizigers uit de eurozone verliezen €110 per persoon per jaar aan verborgen bankkosten

Europese toeristen krijgen die gepeperde rekening voorgeschoteld als ze buiten de eurozone trekken en betalen in een andere munteenheid. De meerderheid van de reizigers zijn zich daar niet van bewust, en daarom zet TransferWise een aantal tips op een rijtje om nare verrassingen te vermijden.

Dankzij de euro blijft dat probleem van verborgen bankkosten in 19 landen binnen de perken. Dat betekent echter niet dat vakantiegangers uit de eurozone gespaard blijven. Het leeuwendeel van de verborgen bankkosten zijn voor hun rekening: ?5,05 miljard per jaar. Dat wil zeggen dat elke reiziger die buiten de eurozone op vakantie gaat, ?110 per jaar verliest aan verborgen bankkosten als ze geld versturen, spenderen of omwisselen in een andere munteenheid.

64% van de Europeanen gaven aan deze zomer op reis te gaan en dat betekent dat meer en meer mensen te maken krijgen met hoge bankkosten in het buitenland. Europeanen lopen meer dan ?7 miljard mis als ze geld afhalen in een andere munteenheid, met hun betaalkaart betalen in een andere munteenheid of geld omwisselen in een wisselkantoor. Dat komt doordat banken en wisselkantoren het merendeel van de kosten verbergen in een slechte wisselkoers zonder dat aan de consument mee te geven.

1.Voor je vertrekt, vraag naar de tarieven en wisselkoersen bij de bank

Je betaalkaart buiten de eurozone gebruiken of geld overmaken in een andere valuta is nooit gratis. Voor je vertrekt, vraag je best na welke kosten gepaard gaan met dat soort transacties. Let op, want je bank zal je een wisselkoers aanrekenen waarmee je minder waar voor je geld krijgt. Hou daarom een oogje op de echte wisselkoers die je ziet op websites als Google, Reuters of xe.com, en zet meldingen aan voor wanneer de wisselkoers verandert in jouw voordeel.

2. Wissel geen cash in een wisselkantoor of bij de bank

Als je cash bestelt bij de bank, betaal je daar een premium voor. Je betaalt meestal een vast bedrag en dat komt bovenop de koersmarge die je betaalt (een extra kost verborgen in een slechte wisselkoers).

Wisselkantoren adverteren vaak '0% commissie, waardoor je de indruk krijgt dat geld wisselen gratis is. Ze rekenen je misschien geen kosten aan vooraf, maar let op want alle kosten zitten verborgen in de wisselkoers. Vermijd wisselkantoren op de luchthaven! Waar ter wereld je ook bent, de luchthaven is de duurste plek om aan geld te komen door het monopolie van het wisselkantoor.

3. Val niet voor de omrekenservice 'Dynamic Currency Conversion'

Betalen in de lokale munteenheid (local currency) of kies je voor een bedrag dat al omgerekend is in je eigen munteenheid (home currency)? Het lijkt een onschuldige keuze als je betaalt in een winkel of naar een geldautomaat gaat. Je eigen munteenheid is aanlokkelijk, aangezien je meteen weet wat je kwijt bent, maar dat is meestal de verkeerde keuze. De wisselkoers die je aangeboden krijgt in je eigen munteenheid is gegarandeerd slechter dan de wisselkoers die je eigen bank je aanrekent. Als je op reis gaat naar Tsjechië, Polen of Hongarije kan je dat tot 12% extra kosten.