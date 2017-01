Premies voor renovatie

VLAANDEREN

Dit jaar verandert het premiesysteem in Vlaanderen grondig.

Je kan nog altijd individuele premies krijgen voor glas- vloer- en spouwmuurisolatie, maar ze worden afgebouwd.

Muurisolatie langs de binnenzijde

Voor muurisolatie langs de binnenzijde kon je vroeger geen premie krijgen. Vanaf 2017 is dat wel het geval. Voor facturen vanaf 2017 kan je 15 euro/m2 krijgen als je werkt met een architect met toezicht of aannemer met certificaat van bekwaamheid/aspirant.

Warmtepompen

Wie een warmtepomp plaatst, valt daarentegen wel in de prijzen:

Voor een geothermische warmtepomp kan je een premie krijgen van €4000

Voor een luchtwarmtepomp kan je een premie van € 1500 krijgen

Voor een hybride lucht- waterwarmtepomp kan je een premie van € 800 krijgen

Voor alle premies geldt dat ze maximaal 40% van het factuurbedrag mogen bedragen.

Voorwaarden: je moet werken met een aannemer die een bekwaamheidscertificaat heeft. Vanaf 1 januari 2017 moet de warmtepomp een energielabel hebben van minstens A++ voor een geothermische warmtepomp en A+ voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp, en een lucht-luchtwarmtepomp.

Totaalrenovatiebonus

In de plaats van de combipremie komt er een totaalrenovatiebonus van maximum € 4.750 . Er komen 7 verschillende investeringen in aanmerking. Vanaf 3 uitgevoerde investeringen over een periode van 5 jaar, krijg je een bonus.

Samen met je buren

Voor wie samen met zijn buren een wijkrenovatie organiseert komt er een nieuwe bijkomende premie van maximaal 400 euro.

Meer info over de premies en hoe je ze moet aanvragen: www.vlaanderen.be

BRUSSEL

Ook in Brussel kan je premies krijgen bij een renovatie. Het Brussels gewest focust ook in 2017 op de audit van je woning, isolatie en verwarming. De premies variëren naargelang je inkomen, je gezinssamenstelling en de plaats waar je huis is gelegen.

Premies zijn mogelijk voor: energiestudies, dakisolatie, isolatie van muren (binnen- en buitenkant), vloerisolatie, superisolerende beglazing, efficiënte mechanische ventilatie, en een aantal investeringen die met warmte te maken hebben, waaronder ook warmtepompen. Telkens met een verschillend bedrag naargelang je inkomen en gezinssamenstelling (basisbedrag, gemiddelde inkomens, lage inkomens - samenwonende, alleenstaande).

Voor de meeste investeringen geldt dat de premie maximaal 50% van het factuurbedrag mag bedragen.

De volledige tabel met het overzicht vind je op www.leefmilieu.brussels

WALLONIE

In Wallonië werd het systeem van de premies veranderd in 2015. Ook in het Waals gewest kan je premies krijgen voor thermische isolatie van dak, muren en vloer, verwarming. Je krijgt ook een premie als je een energie-audit van je woning laat doen. Net als in Brussel, zijn de premies afhankelijk van je inkomen.

Meer info vind je op www.wallonie.be