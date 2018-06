Pensioensparen: vermijd de fiscale valstrik

Pensioensparen blijft een interessante vorm van sparen omdat je een fiscaal voordeel geniet. Vroeger kon je één bepaald maximumbedrag storten, vandaag heb je keuze tussen twee bedragen met elk een ander fiscaal voordeel. Toch is het niet voor iedereen interessant om het hoogst mogelijke bedrag van 1.230 euro te storten en daar een fiscaal voordeel van 25% voor te krijgen. Je moet zelfs uitkijken, stelt AXA Bank in een persbericht.

Volgens AXA Bank is het niet zo verbazingwekkend dat niet iedereen kiest voor het nieuwe stelsel. Om te beginnen beschikt de spaarder in de tussentijd niet over het kapitaal. Wil hij zijn spaardeposito's voor zijn pensioen aanspreken, dan moet hij aanzienlijk meer belastingen betalen op het bijeen gespaarde bedrag.

Voorts is het extra fiscaal voordeel eerder beperkt. "Bij een keuze voor het nieuwe maximumbedrag zal de klant een bijkomende besparing hebben van amper 19,50 euro. En dat voor een bijkomende inleg van 270 euro. Dat is een bijkomend rendement van 7,2 procent op dit supplement, dat als minder interessant aangevoeld wordt dan één van 30 procent op de eerste 960 euro", verduidelijkt Dirk Coveliers, fiscaal advocaat.

Volgens Coveliers is het pas interessant om voor het nieuwe stelsel te kiezen van zodra de spaarder zo goed als het volledige maximumbedrag van 1230 euro kan of wil storten. "Stel dat de klant 1 euro meer stort dan 960 euro, dan valt de belastingvermindering terug van 30 naar 25 procent. Dat is een fiscaal verlies tegenover een vermindering van 30 procent op het lagere bedrag. Dat verlies wordt pas weggewerkt van zodra de spaarder jaarlijks 1.152 euro opzij zet", aldus Coveliers. "Pensioensparen voor een bedrag tussen 960 en 1.152 euro is dus fiscaal niet interessanter.'

Wanneer kan het wel voordeliger zijn om jaarlijks 1.230 te storten?

Na je 60e verjaardag, omdat er op deze stortingen geen eindbelasting meer volgt.

Het is mogelijk dat het belastingvoordeel van het hogere maximum opweegt tegen de extra eindbelasting die de klant zal betalen op zijn 60e verjaardag, indien de klant jonger is dan 40 is en een rendement van minstens 6% verwacht.