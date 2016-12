Pensioenspaarfondsen halen kaap van 1,5 miljoen spaarders

Het gaat om sparen in de zogenaamde derde pensioenpijler: sparen voor het pensioen op individuele basis. Dat sparen kan via een verzekering of via een spaarfonds. Alles samen doet 60 à 65 procent van de beroepsbevolking daar aan mee.

Eind september was via pensioenspaarfondsen 17,27 miljard euro opgebouwd, tegen 16,91 miljard euro eind 2015. Eveneens een record.

Opvallend, aldus BEAMA, is het stijgend succes van pensioensparen bij jongeren. Volgens de sector participeren 161.000 jongeren - voor de sector zijn dat werkenden tussen 18 en 30 jaar - in een pensioenspaarfonds, of 17,9 procent van de werkenden in die leeftijdscategorie. In 2010 waren dat er 146.000. "Steeds meer jongeren zijn zich bewust van de pensioenproblematiek en stappen op jonge leeftijd in", zegt Marnix Arickx, bestuurder bij BEAMA.