Guy Legrand Voormalig hoofdredacteur van Cash! Column

Pensioenleeftijd houdt de wereld bezig

Al maanden wordt er betoogd tegen de pensioenhervorming. En niet enkel in België. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië en elders klinkt protest. De halve wereld is in de ban van de pensioenleeftijd en hoe de pensioenen betaalbaar houden.