Pensioenen: voordelige overgangsperiode voor afkopen studiejaren

Vandaag kunnen werknemers uit de privesector tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren 'afkopen', zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is dat zelfs gratis.

De regering wil dat systeem harmoniseren. Vanaf 2020 geldt nog één systeem voor ambtenaren, werknemers uit de privésector en zelfstandigen: de eerste tien jaar na het afstuderen kan men afkopen aan 1.500 euro per diplomajaar, daarna wordt het veel duurder.

Maar er komt een erg interessante overgangsperiode van drie jaar, die ingaat in maart 2017. Alle werknemers - ongeacht hun leeftijd - zullen hun studiejaren kunnen opkopen aan 1.500 euro per diplomajaar. Bovendien geldt in 2017 en 2018 een korting van tien procent én is de bijdrage fiscaal aftrekbaar. Dat zal in ruil 250 euro extra pensioen opleveren per afgekocht studiejaar voor een alleenstaande en 310 euro voor een gezinspensioen.

Concreet: wie aan korting vier studiejaren afkoopt, betaalt 5.400 euro. Dat levert dus jaarlijks duizend euro extra pensioen op (vier maal 250 euro). Bovendien fiscaal aftrekbaar. "Na drie jaar pensioen is men al uit de kosten", bevestigt men bij Bacquelaine.

Er kunnen maar studiejaren afgekocht worden van één diploma hoger onderwijs, bisjaren tellen niet mee. Wie niet heeft gestudeerd, kan geen jaren afkopen.