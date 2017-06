Pensioen met punten: De Minister van Pensioenen legt zijn oriëntatienota voor aan de sociale partners

De oriëntatienota van Minister Daniel Bacquelaine over het pensioen met punten werd vanmorgen gepresenteerd aan de sociale partners in het Nationaal Pensioencomité (NPC). Deze nota vormt het vertrekpunt voor de discussies over de overgang van ons pensioenstelsel naar een puntensysteem.