Peeters wil belastingvrij plafond kostenvergoeding vrijwillige nachtoppassers optrekken

De minister bestempelde de inzet van deze vrijwilligers die aan dag- en nachtoppas doen als "onbetaalbaar" omdat ze hierdoor de meer dan 880.000 Belgen die een ziek of hulpbehoeven familielid of kennis bijstaan, werk uit handen nemen en de kans geven om uit te rusten.

"Vooral nachtoppassers hebben een bijzonder zware taak. In ruil voor de kosten die ze maken zoals verplaatsingen, telefoon- en portkosten krijgen ze een kostenvergoeding van gemiddeld 25 a 30 euro per nacht. Omdat ze wettelijk slechts 1.334 per jaar onbelast mogen verdienen, is dit plafond al na een paar maanden bereikt. Door dit plafond op te trekken willen wij de continuïteit van deze zorg verbeteren want het komen en gaan van nachtoppassers is voor de hulpbehoevende mentaal en emotioneel zwaar", aldus Peeters.

Hij gaf twee mogelijkheden aan om dit belastingvrij plafond op te trekken. Nachtoppassers zouden kunnen vallen onder het 'semi-agoraal statuut' dat de regering in haar Zomerakkoord invoerde en waardoor mensen die minstens vier vijfde werken of gepensioneerd zijn, tot 6.000 euro onbelast kunnen bijverdienen. Daarnaast zou in de vrijwilligerswet het belastingvrije plafond voor nachtoppassers kunnen opgetrokken worden tot 2.500 euro.

"Ik sta open voor beide oplossingen. De komende tijd zullen we met de vrijwilligersorganisaties nagaan wat in beide systemen de bijkomende administratieve en andere verplichtingen zijn en zien waar zij het meest belang aan hechten. Bedoeling is dat de nieuwe regeling begin 2018 ingaat", zegt Peeters.