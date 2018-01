Opgezadeld met een ongewenst abonnement. Wat nu?

In 2016 ontving de FOD Economie bijna 1.000 meldingen over zo'n abonnementsvalkuilen.

"Ongevraagd pakket na één verkeerde klik van mijn dochter"

De 14-jarige dochter van Willy Douterloigne was haar Facebook aan het checken en zag er reclame voor gezichtsverzorgingsproducten. "Ze heeft waarschijnlijk op de advertentie geklikt, en een paar dagen later ontvingen we een pakket met verzorgingsproducten en een rekening van 20 euro", vertelt Willy. "Je hoeft blijkbaar niet eens effectief op de bestelknop te duwen om ongevraagd een pakket toegestuurd te krijgen. Uiteraard hebben we de rekening niet betaald, maar het bedrijf blijft ons herinneringen sturen. Ik ontdekte intussen ook nog andere websites van hetzelfde bedrijf, met een gelijkaardige lay-out en opmaak. Het is blijkbaar niet eenvoudig om de praktijken snel stop te zetten."

3 tips om niet in de val te trappen Lees de algemene voorwaarden op de website, hoe klein ze soms ook vermeld staan. Ga na of de contactgegevens van het bedrijf volledig op de website vermeld staan. Check de reputatie van de website. Typ de naam van het bedrijf of de website even in het zoekvenster van Google en je kan meteen nagaan wat de ervaringen van andere internetgebruikers zijn.

Moet u een ongevraagd pakket betalen?

Een ongewenst pakket of abonnement, het kan dus snel gebeurd zijn. Maar het is niet omdat u een proefpakket hebt gevraagd, dat u ook echt moet betalen voor het hele abonnement.

Misleidende praktijken met abonnementsvalkuilen kanje steeds melden via meldpunt.belgie.be.