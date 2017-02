Ook zelfstandigen moeten vroeger aan later denken

Net als loontrekkenden wachten zelfstandige ondernemers best niet tot ze 65 zijn om hun eindeloopbaan en toekomst goed voor te bereiden. Er valt immers heel wat op voorhand te regelen en dit op fiscaal, juridisch, bedrijfseconomisch en financieel vlak. Om te beginnen zijn er de vele vragen over de veranderde pensioenreglementering: Welke zijn de nieuwe pensioenmaatregelen én -voorwaarden? Kan ik wel met pensioen en wanneer? Is het voordelig om mijn eventuele studiejaren (nog) te regulariseren? Wat mag ik aan pensioen verwachten? Hoeveel mag ik bijverdienen eenmaal ik met pensioen ben? Moet ik dan nog sociale bijdragen betalen? Hoe zit het met de ziekte- en hospitalisatieverzekering na pensioen?

Veel zelfstandigen hebben ook heel wat vragen over de opvolging van hun zaak. Stilstaan bij de fiscale en juridische gevolgen bij opvolging, overname of stopzetting is dan ook belangrijk.

En dan is er nog het aspect successieplanning en persoonlijke financiële toekomstplanning.

Over dit alles organiseren UNIZO en Integraal VZW (de Dienst Ondernemen 50+) in samenwerking met verschillende beroeps- & sectororganisaties vanaf maart 2017 een informatiecyclus.. De initiatiefnemers nodigen ondernemers vanaf 55 jaar uit voor een driedelige programmareeks op hun maat (reglementering, opvolging, financiële planning), waarop alle belangrijke thema's worden behandeld die bij hun eindeloopbaan om de hoek komen kijken. De driedelige inforeeks wordt georganiseerd op 16 locaties in Vlaanderen.

Voor de exacte locaties en data, surf naar www.denkvroegeraanlater.be.Je kan ook via deze website inschrijven.