Nulbijdrage voor eerste werknemer blijkt een succes

De maatregel voor de eerste aanwerving zonder werkgeversbijdragen is een initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's. De nulbijdrage is in voege sinds 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2020. Dit maakt deel uit van het pakket maatregelen van de taxshift. De regering doet dit om werkgelegenheid te creëren.

Het gaat vooral om bijkomende jobs in de handel, de bouw en de horeca. Van deze 31.167 nieuwe jobs situeren er zich 16.244 in Vlaanderen, 9.699 in het Waals Gewest en 5.224 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuwe informatieve website

Veel zelfstandigen hebben reeds de weg gevonden naar deze maatregel. Toch zijn beide ministers er van overtuigd dat meer promotie nodig is. "Met deze campagne willen we de bekendheid van de maatregel vergroten," vertelt minister Ducarme. "Op de website www.eerstewerknemer.be kunnen ondernemers alle uitleg terugvinden."

Deze maatregel heeft al veel zelfstandigen geïnspireerd om werk uit handen te geven. Zo kunnen ze op adem komen en groeien. "De leefbaarheid van het zelfstandigen statuut is een belangrijk element van zijn aantrekkelijkheid en dus ook belangrijk voor de bevordering van ondernemerschap" zegt minister Ducarme.

Jobs, jobs, jobs

Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job geen werkgeversbijdragen te betalen. "Ik ken heel wat zelfstandigen die werk te veel hebben. De zelfstandigen kunnen na een eerste aanwerving rekenen op een medewerk(st)er waardoor ze een beetje meer tijd krijgen voor zichzelf" reageert minister De Block tevreden.

Tegelijkertijd wordt de competitiviteit van hun bedrijf versterkt. Maar vooral: er zijn een paar tienduizend nieuwe jobs gecreëerd. "Dat betekent dat mensen meer koopkracht krijgen en onze economie meer slagkracht. Het is ook goed nieuws voor de sociale zekerheid want hoe meer mensen met een job, hoe meer bijdragen aan sociale zekerheid," verduidelijkt De Block.