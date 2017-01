Nieuwe regels voor foto op identiteitskaart vanaf 16 januari

De criteria waaraan de pasfoto voor een identiteitskaart of kids-ID moeten voldoen, veranderen vanaf 16 januari 2017, zo brengt de FOD Binnenlandse Zaken donderdag in herinnering. De strenge criteria waaraan een foto moeten voldoen, kaderen ook in de strijd tegen identiteitsfraude.