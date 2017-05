Mobiel betalen verovert je portemonnee

Bankapps zijn het laatste jaar populair geworden. Installeer zo'n app op je smartphone en je kan snel je saldo raadplegen, maar ook overschrijvingen doen, betalingen ontvangen, documenten ondertekenen, je beleggingen beheren en berichten van je bank lezen. Je hoeft enkel een pincode in te tikken. Alleen bij het betalen van grotere bedragen en bij meer complexe handelingen moet je soms je kaartlezer bovenhalen of word je naar homebanking doorverwezen. Bankapps zijn ook handig op reis. "Maar neem in het buitenland voor alle zekerheid toch maar je kaartlezer en bankkaart mee", zegt Wien De Geyter, secretaris-generaal van Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken.

