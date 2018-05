Meer vooraf ingevulde aangiften

Zoals elk jaar kan je ook nu je belastingaangifte makkelijk digitaal invullen via Tax-on-web. Zaak is om de uiterste deadline niet uit het oog te verliezen en dat is dit jaar 13 juli 2018. Opteer je voor het klassieke papieren belastingformulier dat je met de post verstuurt, dan moet dat ten laatste op 29 juni 2018 bij je belastingkantoor in de bus vallen.