Maaltijd-en ecocheques niet zo populair

Maaltijdcheques bestaan sinds 2016 enkel nog in elektronische vorm. Het zijn elektronische cheques die gebruikt kunnen worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbuiksklare voeding. Maaltijdcheques worden uitgegeven door privé-ondernemingen, niet door de overheid. Momenteel zijn er drie uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze en Sodexo. Als alle voorwaarden voldaan zijn worden maaltijdcheques beschouwd als een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen. Zo mogen ze onder meer niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij. Ze kunnen wel worden verleend ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrageplichtig zijn voor de sociale zekerheid.

HR-dienstengroep Acerta deed een onderzoek naar het gebruik van maaltijd-en ecocheques bij 40.000 werkgevers.

Hoewel de maaltijdcheque al meer dan dertig jaar bestaat, is hij niet zo immens populair, zo blijkt uit hun analyse. Gemiddeld krijgt 34,13 % van de werknemers voor elke gewerkte dag een maaltijdcheque. Bedienden mogen hier gemiddeld veel meer op rekenen dan arbeiders: van de bedienden ontvangt ruim 40 % maaltijdcheques; bij de arbeiders is dat slechts 16 %. Duidelijk is ook dat maaltijdcheques populairder zijn als extra voordeel in het loonpakket in de profitsector dan in de social profitsector: 29 % versus 23 %. Bovendien geven de cijfers aan dat hoe groter de werkgever is, hoe meer kans ook dat hij maaltijdcheques invoert.

Naast de maaltijdcheque is er nog een extra netto voordeel voor de werknemers: de ecocheque. Hij is jonger dan de maaltijdcheque en bestaat volgend jaar 10 jaar. Hij kwam er in het kader van een interprofessioneel akkoord (ipa) en was bedoeld om werknemers netto iets extra te kunnen geven met een beperkte kost voor de werkgever. Deze cheques zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Werknemers betalen, anders dan bij de maaltijdcheques, geen eigen bijdrage. Ecocheques zijn wel lichtjes minder populair dan maaltijdcheques. Gemiddeld kent ruim 1 op de 4 (26,76 %) werkgevers in België zijn werknemers ecocheques toe. 38,83 % doet dat voor zijn bedienden, 14,8 % voor zijn arbeiders. Net zoals voor de maaltijdcheques worden deze cheques meer toegekend door werkgevers uit de profitsector (27 %), dan door deze uit de social profit (24 %).

Een werkgever kan niet beslissen op individuele basis of hij aan een werknemer al dan niet maaltijdcheques of ecocheques wil toekennen. Ze moeten worden toegekend aan een categorie van werknemers.

(Bron: persbericht Acerta)