Lezersvraag beantwoord: Hoe maak ik een discreet testament?

Een lezer vroeg: Ik zou graag een discreet testament (zonder getuigen) opmaken, maar wil dat het zeker boven water komt na mijn overlijden. Hoe pak ik dat het best aan en wat kost dat?

Het antwoord van de advocaat: Omwille van de eenvoud en weinig kosten, maar ook omwille van de discretie (geen getuigen) verkiezen heel wat mensen om hun testament eigenhandig te schrijven. Om geldig te zijn volstaat het dat dit testament aan drie voorwaarden voldoet: het moet volledig eigenhandig geschreven zijn, gedateerd zijn en ondertekend zijn.

Bij een notarieel testament moeten er naast de notaris twee getuigen zijn (of een tweede notaris), zodat doorgaans drie mensen van de inhoud van je testament op de hoogte zijn. Wie zelf zijn testament schrijft, kan daarentegen de inhoud volledig voor zich houden zolang hij/zij leeft.

Maar je testament kan maar worden uitgevoerd als iemand ervan op de hoogte is en weet waar het zich bevindt. Een eenvoudige oplossing bestaat erin je eigenhandig geschreven testament in bewaring te geven bij een notaris. Het wordt dan ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten of CRT en de inhoud blijft geheim zolang je leeft. Vraag vooraf aan je notaris wat hij aanrekent, want de prijs kan heel erg variëren. Sommige notarissen rekenen hiervoor slechts € 40 aan, andere 100, 200 tot zelfs € 300.