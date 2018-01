Laat je portefeuille groener kleuren

Ook al is het een beetje een modeverschijnsel, toch getuigt het ook van een toenemende burgerzin, want in een paar jaar tijd heeft het fenomeen een enorme reikwijdte aangenomen. Daarom wijden de meeste beursgenoteerde bedrijven vandaag een deel van hun jaarrapport aan het uitleggen van hoe ze de planeet beschermen of toch minstens hun voetafdruk beperken. Daarom ook stellen zowat alle banken hun klanten fondsen voor met aandelen van bedrijven die begaan zijn met het milieu. Op dit ni...