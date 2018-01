Laat de relatie met je buren niet verzuren

In de stad hebben vier op de tien buren ruzie, blokletterde Het Laatste Nieuws een tijdje geleden. Last van lawaai, hinder van huisdieren, discussies over een parkeerplaats, intimidatie... Ook buiten de stad is het spreekwoord Beter een goeie buur dan een verre vriend soms ver te zoeken. Praten met je buur helpt, maar niet altijd. De politie bellen kan hem tijdelijk even tot bedaren brengen, maar is niet bevorderlijk voor de goeie relatie en communicatie. Nochtans is het belangrijk dat het conflict niet escaleert. Een gesprek met een onafhankelijke derde kan soelaas brengen. De burenbemiddelaar is zo'n derde. Hij is geen rechter, oordeelt niet en velt geen vonnis. Burenbemiddeling komt dus niet in de plaats van de rechtbank of politie, maar biedt een alternatief om samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan je nog altijd een procedure opstarten of klacht neerleggen.

