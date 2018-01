Kwetsbare gezinnen kunnen honderden euro's besparen op energiefactuur

Ondanks de vele aandacht die er wordt besteed aan de energiefactuur en het succes van de V-test -de test van de Vlaamse energieregulator waarmee consumenten het goedkoopste energiecontract kunnen vinden- blijkt dat 28 procent van de gezinnen niet bezig is met de zoektocht naar een goedkopere leverancier. "Deze gezinnen hebben nog oude, vaak dure contractvoorwaarden of namen zomaar een contract over van ouders of van een vorige bewoner en nemen niet actief deel aan de energiemarkt", aldus Vreg-communicatieverantwoordelijke Sofie Lauwaert.

Een groot deel van die groep bestaat uit kwetsbare gezinnen: senioren, laaggeschoolden, mensen met een migratie-achtergrond of huurders. "Door te kiezen voor een goedkopere leverancier kunnen ze nochtans honderden euro's per jaar besparen", aldus Lauwaert. "In oktober ging het om een gemiddelde besparing van 252 euro op jaarbasis aan gas en elektriciteit", preciseert ze. "En dat zijn gemiddelde cijfers. Kwetsbare gezinnen kunnen vaak nog meer besparen. Vaak hebben ze nog oudere en duurdere standaardcontracten, of wonen ze in slecht geïsoleerde woningen".

Om kwetsbare gezinnen er toe aan te zetten voor een goedkopere leverancier te kiezen, heeft de Vreg een laagdrempelige flyer gemaakt. De regulator deed dat samen met Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede, het Vlaams Energieagentschap, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Steunpunt tot bestrijding van armoede.