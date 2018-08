Krakers in huis, wat nu?

Toen Hakim terugkeerde naar zijn huis in Brussel, na een verblijf in Scandinavië, raakte hij niet binnen omdat er een andere slot op de deur zat. Een gezin dat hij van haar noch pluim kende had het pand ingepalmd. De politie kon ze er niet uitzetten en bovendien moest Hakim opdraaien voor het elektriciteitsverbruik van de krakers! Nog in Brussel moest een koppel maandenlang in een caravan wonen omdat daklozen bezit hadden genomen van hun eigendom. In Gent kon een oudere dame na een ziekenhuisopname niet naar huis terug omdat haar woning gekraakt was door een Romafamilie. En ze was niet de enige. ...