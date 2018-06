Inkomensgarantie voor ouderen wordt verhoogd

Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst genoten in januari 2017 106.222 personen van deze uitkering. In september vorig jaar, verhoogde de regering ook de IGO ook. Toen werd ook een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar in België, waarvan 5 jaar onafgebroken, toegevoegd aan de toekenningsvoorwaarden.

Het barema voor een alleenstaande zal nu worden verhoogd van 1.083,28 euro naar 1.096,48 euro. "Met deze verhoging drukt de regering opnieuw zijn wil uit om het armoederisico te verminderen van de gepensioneerden", zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).