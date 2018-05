Hoge bijpremie voor schuldsaldoverzekering in 3 op de 10 gevallen niet gerechtvaardigd

Zwaar zieken kunnen bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering van de schuldsaldoverzekering terecht indien ze problemen hebben om een schuldsaldoverzekering te bekomen voor een hypothecair krediet. Meestal gaat het om patiënten met kanker, een combinatie van aandoeningen, een aandoening van hart- en bloedvaten of suikerziekte.

Het Opvolgingsbureau kreeg vorig jaar 454 vragen tot tussenkomst binnen, waarvan er 315 nader onderzocht werden. Dat waren er minder dan in 2016, toen het bureau 488 vragen tot tussenkomst ontving en er 359 nader onderzocht. Vorig jaar werd in ongeveer 23 procent van de ontvankelijke dossiers voorgesteld om de oorspronkelijke beslissing bij te stellen, een jaar eerder was dat in 18 procent van de gevallen.

Het bureau onderzocht vorig jaar 134 dossiers rond bijpremies hoger dan 75 procent van de basispremie en 181 dossiers rond weigeringen. Voor de dossiers met hoge bijpremie werd in 37 gevallen de bijpremie bijgesteld, ofwel na voorstel van het Opvolgingsbureau, ofwel omdat de betrokken verzekeringsonderneming zelf een nieuw voorstel deed aan haar klant. Bij de weigeringen paste in 18 dossiers de verzekeraar het voorstel tot herziening van het Opvolgingsbureau toe en nam in 9 dossiers de verzekeraar zelf opnieuw contact op met zijn klant met een aanpassing van de oorspronkelijke beslissing.

Over de drie werkingsjaren van het bureau samen werden ondertussen meer dan duizend dossiers onderzocht: 463 dossiers met betrekking tot bijpremies en 605 met betrekking tot weigeringen. In bijna een op de vijf dossiers wordt de oorspronkelijke beslissing bijgesteld na tussenkomst door het Opvolgingsbureau.

Het Opvolgingsbureau kan geweigerde schuldsaldoverzekeringen of bijpremies hoger dan 75 procent van de basispremie onderzoeken indien het om een lening gaat voor de enige en eigen woning. Bij een schuldsaldoverzekering garandeert de verzekeraar bij het overlijden van de verzekeringsnemer (deels) de terugbetaling van het kapitaal.