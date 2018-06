Hoeveel mag jouw dochter of zoon werken als student?

Nu de zomer nadert, die steevast een piek aan werkende studenten meebrengt, sporen we de regels nog eens op.

Al sinds 2011 mogen studenten het hele jaar werken (in totaal 50 dagen) tegen verlaagde sociale bijdragen. Maar in de zomer is er uiteraard een piek. De meesten werken met een studentenovereenkomst, maar soms ook als zelfstandige.

Werkt je kind met een studentenovereenkomst, dan behoud jij de kinderbijslag als het max. 240 uur per kwartaal werkt gedurende het eerste, tweede en vierde kwartaal. Voor het derde kwartaal (tijdens de zomermaanden dus) is er geen beperking, behalve als je kind na dat kwartaal niet verder studeert.

Werkt je kind als zelfstandige, dan verschilt het antwoord naargelang hij/zij sociale bijdragen betaalt of niet. Betaalt je kind geen bijdragen, dan behoud je als ouder het recht op kinderbijslag, net zoals bij een studentenovereenkomst. Betaalt je kind bijdragen, dan gaat het kinderbijslagfonds ervan uit dat het aantal toegelaten uren overschreden is. Kan je echter aantonen dat je kind minder dan 240 uur per kwartaal werkt, dan heb je wel nog recht op kinderbijslag.

Een JobTeller

Je moet dus goed het aantal uren bijhouden! Vorig jaar moest kinderbijslagfonds MyFamily (nieuwe naam voor Xerius Kinderbijslagfonds) bij 14% of 4.438 van de aangesloten gezinnen met jobstudenten kinderbijslag terugvorderen omdat hun zoon of dochter meer gewerkt had dan wettelijk mocht. Om dit te vermijden heeft MyFamily een handige tool ontworpen: de JobTeller. Die teller neemt je alle financiële en administratieve rompslomp uit handen, en houdt bij hoeveel je kind als jobstudent (nog) mag werken en verdienen.

Via deze tool (die uniek is in België) kunnen studenten of hun ouders zelf uren en lonen invullen, zonder omweg via de werkgever. Volgens zijn 3-in-1-principe geeft JobTeller je na enkele klikken en binnen een paar seconden een update over de kinderbijslag, belastingen en RSZ. Zo kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan: als ouder behoud jij je kinderbijslag en je kinderen behouden hun zuurverdiende centen.

De tool staat open voor alle jongeren van 15 tot 25 jaar oud - de leeftijd vanaf wanneer je wettelijk als jobstudent aan de slag mag tot de leeftijdsgrens waarop je ouders kinderbijslag ontvangen - en hun ouders om een oogje in het zeil te houden. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij MyFamily. Jij of je kind kan inloggen en een account maken zonder dat je daarvoor je eID nodig hebt. Je kan een profiel delen met je kind. Of je kan als ouder zelf een apart profiel aanmaken onder je eigen naam, en zelf ook alle uren nog eens invullen. Zo kan je nog eens dubbelchecken.

Je kan de JobTeller overal raadplegen, je moet er geen app voor downloaden.