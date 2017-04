Hoeveel belasting betaal je op je aanvullend pensioen?

Vraag van een lezer

In Plus Magazine van januari werd de vraag gesteld wanneer je je aanvullend pensioen mag opnemen. Maar is het ook zo dat je verplicht bent het op te nemen als je met vervroegd pensioen gaat voor je 65ste? Ik had graag gewacht tot 65 jaar omdat je dan minder belastingen betaalt.

Antwoord van de Plus Magazine-jurist:

Dat klopt. Wie met pensioen gaat is verplicht om zijn aanvullend pensioen op te nemen. Je kan het bedrag dus niet laten staan bij je werkgever zodat het nog extra opbrengt. Een nadeel daarvan is inderdaad dat je dan meer belastingen betaalt. Ga je met pensioen op 65 jaar en wordt jouw aanvullend pensioen op dat moment uitbetaald, dan betaal je 10% belasting op het kapitaal dat met werkgeversbijdragen werd opgebouwd (als je de laatste drie jaar voor je pensioen onafgebroken hebt gewerkt) en 16,5% op het kapitaal dat werd opgebouwd met werknemersbijdragen voor 1 januari 1993, op het deel na die datum betaal je 10%.

Ga je vroeger met pensioen - in 2017 kan dat vanaf 62,5 jaar als je 41 jaar hebt gewerkt - en wordt jouw aanvullend pensioen uitbetaald voor 65 jaar, dan betaal je 16,5% op het kapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen. Op het kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen betaal je dezelfde tarieven als wanneer je zou werken tot 65 jaar.