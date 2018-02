Hoe goed ken jij je hospitalisatieverzekering?

In Plus Magazine van maart (verschijnt eind februari) zal je een artikel vinden over de hospitalisatieverzekering, met de vraag: kies je best een contract bij een ziekenfonds of bij een privéverzekeraar? Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven, maar het is wel nuttig om alle voor- en tegens op een rijtje te zetten en dan een weloverwogen keuze te maken. Het gaat telkens om volgende afweging: welke dekking krijg ik voor welke prijs?

Maar dat een hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe is, is in elk geval duidelijk. Partena Ziekenfonds deed een onderzoek naar de kennis over de polis hospitalisatie. De meesten van ons hebben een contract, maar weten niet precies wat er wordt terugbetaald. "44% weet niet of ereloonsupplementen boven de 100% terugbetaald worden, 34% twijfelt of ze tot 100% terugbetaald worden. 4 op 10 weet niet hoe zit met kosten buiten het ziekenhuis . En langsgaan bij de spoed, wordt dat terugbetaald? 28% weet het niet.", zo staat er in het persbericht.

Hoe komt dat? Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen die moeilijk te ontcijferen zijn voor de consument. Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex. Voor een eenpersoonskamer mag een ziekenhuis namelijk zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen vragen. Het bedrag van beide varieert per ziekenhuis. Een kamersupplement is een forfaitair bedrag, een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in percentages, bijvoorbeeld 150%. Dat wil zeggen dat je op je factuur een supplement zal vinden dat 150% bedraagt van het tarief dat wettelijk werd vastgelegd, en dus bovenop het deel van de factuur komt die je zelf moet betalen. Je hospitalisatieverzekering komt tussen in ereloonsupplementen, maar als je leest "Ereloonsupplementen terugbetaald tot 100%" betekent dat dus niet noodzakelijk hetzelfde als "Mijn verzekering betaalt volledig terug."

5 tips

Partena formuleert 5 tips voor een transparante hospitalisatieverzekering: