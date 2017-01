Golfkarretjes op de openbare weg moeten voortaan gehomologeerd zijn

In Knokke-Heist waren ze al langer een vertrouwd zicht in het straatbeeld. Het is net zo hip om met je golfkarretje te gaan shoppen, als met je cabrio door de straten te paraderen.Maar ook elders in het land worden ze steeds vaker gebruikt door milieu- en groendiensten, vastgoedmakelaars, in de toerisme-industrie en zelfs om bejaarden over een korte afstand van de ene plek naar de andere te brengen.

Nummerplaat verplicht

Om voortaan nog op de openbare weg te mogen rijden, moeten deze elektrische wagentjes sedert 1 januari van dit jaar verplicht een nummerplaat hebben.

Een nummerplaat betekent dat ze officieel ingeschreven moeten worden bij de DIV (Directie Inschrijvingen van Voertuigen ) en dat kan pas als u een verzekeringsvignet kan aanbrengen op uw aanvraag tot inschrijving.

Ondanks het feit dat een elektrische golfkar die op de openbare weg rijdt slechts een vermogen van 2,2 kW heeft (snelheid: 23 á 30km/u), moet de bestuurder in het bezit zijn van een autorijbewijs.

Op 15 januari 2013 publiceerde Europa verordening 168/2013. Deze regelt de goedkeuring van alle voertuigen met twee, drie en vier wielen, waaronder dus ook de elektrische golfkar. Ieder nieuw voertuig dat vanaf 1 januari 2017 wordt verkocht en zich op de openbare weg begeeft, moet aan de strenge eisen van deze nieuwe homologatiewet voldoen. De nieuwe veiligheidseisen gaan veel verder dan de aanwezigheid van verlichting en veiligheidsgordels. De wagentjes moeten nu bijvoorbeeld ook uitgerust zijn met schijfremmen, gelaagd glas met voorruitverwarming en een veiligheidskooi.

Verkeersregels zoals voor elke automobilist

Heel wat wagentjes die niet aan deze eisen voldoen, zullen nu op de tweedehandsmarkt terecht komen. En dan is het van belang te weten dat u met deze niet-gehomologeerde karretjes enkel ritjes kan maken op een golf- of ander privé-terrein. Wie over een golfkar beschikt die voor 1 januari 2017 werd geregistreerd en over een nummerplaat beschikt kan deze probleemloos verder gebruiken.

De verkeersregels zijn vanzelfsprekend dezelfde als deze die van toepassing zijn voor auto's: het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht vooraan en achteraan, kinderen moeten achteraan in een kinderstoel worden vastgemaakt, fietspaden en fietsstroken zijn verboden terrein (tenzij het politiereglement hierop een uitzondering maakt).

Omwille van de beperkte snelheid is echter het echter ook verboden om met een elektrisch golfkarretje op autowegen of autosnelwegen te rijden. Het maximum aantal personen per voertuig is wettelijk vastgesteld op 4.

Meer info: http://golfkarkopen.be/