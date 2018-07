Goed verzekerd op vakantie

Eén Belg op de twee vertrekt deze zomer met vakantie. Sommigen twijfelen wat ze in hun koffer zullen stoppen, anderen vragen zich af: wat als mij iets overkomt in het buitenland? Zeker geen overbodige vraag. Neem nu de bijstandsverzekering voor je gezin en je auto (ongeveer 150 euro per jaar per gezin). Die omvat pechverhelping voor voertuigen in België en Europa. Zowat alles wat kan misgaan is gedekt, ook de lekke band van je caravan. Toch letten verstrooide zielen best op, want een panne door brandstoftekort hoort daar niet systematisch bij. En plan je ter plekke een fietsvakantie, dan is een defect aan je fiets meestal evenmin gedekt. Een volledige bijstandsverzekering dekt wel personen en waarborgt de terugbetaling van de medische kosten, een repatriëring of een voortijdige terugkeer in geval van ziekenhuisopname. Niet onnuttig als je weet dat een repatriëring uit een land als Spanje tot 70.000 euro kan oplopen en een nachtje op de spoed in de VS algauw 10.000 euro kost.

