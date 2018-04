Gezondheid primeert

Een goede gezondheid en veel geld. We wensen het mekaar toe bij de start van een nieuw jaar. Soms voegen we daar aan toe: maar gezondheid gaat voor alles! Door dat te benadrukken geven we te kennen dat je een boeiend leven kan leiden al ben je (zo goed als) arm, terwijl dat voor een miljardair met een slechte gezondheid veel moeilijker is. Een logische redenering, toch? Een recente studie in Frankrijk zaait twijfel. Ze toont dat de levensverwachting heel erg gelinkt is aan het inkomen. Moet je dan voorrang geven aan veel g...