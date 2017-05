Gezinsbond: "Wegwerken van pensioenval gaat niet ver genoeg"

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigde vandaag aan dat hij een einde maakt aan de fiscale pensioenval. Tot en met het inkomstenjaar 2016 liepen mensen met een pensioen tussen 15.518,54 euro en 17.027,19 euro immers het risico om bij een verhoging van hun bruto pensioen netto minder over te houden.

"Door de technische correctie die de minister nu invoert is dat vanaf het volgende inkomstenjaar niet meer mogelijk. We zijn tevreden dat de minister - na herhaaldelijk aandringen - eindelijk werk gemaakt heeft van een eerste aanpassing", zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond. "Maar voor ons is dit nog lang niet voldoende. Onze pensioenfiscaliteit is en blijft immers onrechtvaardig."

Voor een deel van de gepensioneerden zal een bruto verhoging nog altijd resulteren in een netto status quo.

De oplossing van minister Van Overtveldt betekent immers niet dat mensen netto altijd meer zullen overhouden van een bruto hoger pensioen. "Voor een deel van de gepensioneerden zal een bruto verhoging nog altijd resulteren in een netto status quo. Dat kan voor ons niet. Wie langer werkt, moet daar ook écht meer geld aan overhouden en niet alleen in theorie. En als je na een index- of welvaartsaanpassing een hoger bruto pensioen krijgt, moet je daar ook daadwerkelijk netto meer voor krijgen, anders betekent dit nog steeds een verlaging van koopkracht en welvaart.

Let op met afkopen van studiejaren

Wat al helemaal niet kan, is dat je een forse som geld betaalt - 1.500 euro per studiejaar - om je studies af te kopen en daar niets voor terugkrijgt. Dat betekent de facto een verarming."

De studiedienst van de Gezinsbond werkte in april al een alternatieve formule uit, waardoor elke bruto pensioenverhoging netto ook meer oplevert. "We betreuren dan ook dat de minister van Financiën ons nog altijd niet heeft uitgenodigd om die formule te bespreken. We hebben hem begin mei al gevraagd om een overleg waarop we onze voorstellen kunnen komen toelichten."

Zopas raakte ook bekend dat de regularisatie - "het afkopen" - van studiejaren wordt uitgesteld van begin juni tot minstens begin oktober. De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) riep daarover immers een belangenconflict in. "Dat geeft de minister vier maanden tijd om naar ons voorstel te luisteren en met een hele in plaats van een halve oplossing te komen. Bovendien vragen we ook aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dat tegen dan eindelijk de beloofde pensioensimulator op Mypension.be werkt. Op die manier kunnen mensen tenminste uitrekenen of het afkopen van studiejaren voor hen ook daadwerkelijk zal lonen."