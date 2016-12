Geld lenen aan een vriend zonder de vriendschap te schaden

Geld lenen aan een vriend is een nobel gebaar waar je beter twee keer over nadenkt. Het is niet voor het eerst dat zo'n lening niet wordt terugbetaald en de vriendschap eraan kapotgaat. Probeer daarom vooraf zicht te krijgen op de financiële toestand van je vriend: zal hij het geld dat je hem leent kunnen terugbetalen? Stel ook de vraag waarom je vriend niet naar een bank stapt om een lening af te sluiten: is hij onvoldoende kredietwaardig?

