Geen recht van hoger bod meer bij gerechtelijke openbare verkopen

Tot nu toe wees de notaris op de eerste zitdag het goed toe aan de hoogste bieder, maar gedurende vijftien dagen kon er nog een hoger bod worden ingediend. In dat geval volgde er een tweede zitdag.

Dat recht op hoger bod en de ermee gepaard gaande organisatiekosten verdwijnen nu, met als doel "te komen tot een meer dynamische procedure waarbij de kosten voor de burgers finaal verminderd zullen worden", aldus de notarissenfederatie.

De wijziging geldt alleen voor gerechtelijke openbare verkopen, zoals in het kader van een beslag of een collectieve schuldenregeling, of bij openbare verkopen naar aanleiding van bijvoorbeeld een faillissement.

Bij vrijwillige openbare verkopen blijft de mogelijkheid van een hoger bod bestaan.