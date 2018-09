Febelfin: Dubbel zoveel mensen veranderen van bank sinds versoepeling

Sinds februari werd de overstap naar een andere bank voor de klant eenvoudiger gemaakt. Hij moet niet langer zijn nieuwe rekeningnummer zelf doorgeven aan schuldeisers die met domiciliëring werken of aan terugkerende betalers, dat doen voortaan de banken.

Febelfin meldt dat tijdens de eerste zes maanden van de nieuwe dienst (dus van begin februari tot eind juli) 39.758 bankoverstappen werden verwerkt. "Het gemak en de eenvoud van de vernieuwde dienst zorgde voor een verdubbeling van het aantal overstappen tegenover een jaar eerder", luidt het in een persbericht.

De stijging heeft volgens de federatie alleen te maken met "een lagere drempel om over te stappen". Het is dus niet zo dat klanten minder tevreden zijn over hun bank, vervolgt ze.

Toch verloopt de overstap niet altijd volledig probleemloos, volgens Febelfin omdat de schuldeisers die met domiciliëring werken of terugkerende betalers niet altijd snel genoeg hun gegevens bijwerken met het nieuwe rekeningnummer van de klant. Met als gevolg dat voor bijvoorbeeld telecom- of energiefacturen, of betalingen van pensioenen of kinderbijslag nog het oude, maar intussen afgesloten rekeningnummer wordt gebruikt.

Febelfin roept die partijen op "hun wettelijke verplichtingen na te komen" en de rekeningnummers zo snel mogelijk aan te passen.